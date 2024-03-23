МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в «Крокусе»

МЧС опубликовало список пострадавших при теракте в «Крокусе» из 99 человек

МЧС России опубликовало список пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Данные размещены на официальном сайте ведомства.

Перечень состоит из 99 человек. Согласно представленным данным, 84 пострадавших находятся в Москве, 15 — в Подмосковье.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.