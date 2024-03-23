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16:27, 23 марта 2024Мир

МИД России выразил признательность откликнувшимся в связи с терактом в «Крокусе»

МИД: Россия признательна тем, кто не остался безразличным к теракту в «Крокусе»

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Москва признательна всем в мире, кто не остался безразличным перед лицом теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно поступающих из-за рубежа соболезнований и поддержки в связи с трагедией, опубликованного на сайте ведомства.

Отмечается, что с первых минут после того, как стало известно о теракте, начали поступать многочисленные звонки, письма, ноты, официальные обращения от глав государств и правительств, руководителей органов власти зарубежных стран, международных организаций, НКО, религиозных объединений, неравнодушных граждан.

«Наша страна поддерживает все усилия, направленные на противодействие международному терроризму, осуждает его во всех формах и проявлениях, где бы ни совершались террористические акты», — подчеркнула дипломат. Она заверила, что виновные, организаторы и заказчики теракта в «Крокусе» понесут наказание.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к гражданам заявил, что преступники хладнокровно шли убивать и расстреливать в упор россиян, как когда-то действовали нацисты. Он пообещал, что все причастные к теракту понесут самое суровое наказание, в том числе все пособники террористов, те, кто оснащал их транспортом, обеспечивал отходы от места преступления, обеспечивал оружием.

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      Семен Александров
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