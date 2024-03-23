«Мисс Тверь-2001» погибла во время теракта в «Крокусе»

«Мисс Тверь-2001» Екатерина Новоселова погибла во время теракта в «Крокусе»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла «Мисс Тверь — 2001» Екатерина Новоселова. Об этом сообщило региональное издание aif.ru со ссылкой на близких погибшей.

42-летняя Новоселова числится в официальных списках, опубликованных Министерством здравоохранения Московской области.

В 2001 году девушка победила в конкурсе красоты «Мисс Тверь». В Тверскую область Новоселова с семьей переехала из Молдовы. Отец погибшей военнослужащий в отставке.

Ранее президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили теракт в «Крокусе». Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве.