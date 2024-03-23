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00:02, 23 марта 2024Силовые структуры

Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

Опубликовано фото автомобиля, на котором могли скрыться террористы из «Крокуса»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Опубликовано фото автомобиля, на котором могли скрыться террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл». Его приводит издание Baza.

На фото виден белый Renault Logan. Уточняется, что его сейчас разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних областях. Кроме того, разыскивают еще одну машину — серый «Рено Флюенс». Ориентировка на автомобиль также передана во все отделы Москвы, Подмосковья и ближайших регионов.

Shot добавляет, что от комплекса автомобиль уехал уже в районе 20:13. Предположительно, в нем сейчас могут быть террористы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы начали поиск белого седана, на котором могли скрыться террористы. Речь идет об автомобиле Renault Logan сномерами Тверской области. В салоне якобы могут находиться несколько вооруженных мужчин в камуфляжных костюмах зеленого цвета.

Предварительно, автомобиль, на котором приехали террористы в «Крокус Сити Холл», стоит заминированный на парковке.

Кроме того, белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяли на стоянке у «Крокус Сити Холла».

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      Антон Похиляк
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