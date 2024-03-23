Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

Опубликовано фото автомобиля, на котором могли скрыться террористы из «Крокуса»

Опубликовано фото автомобиля, на котором могли скрыться террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл». Его приводит издание Baza.

На фото виден белый Renault Logan. Уточняется, что его сейчас разыскивают в Москве, Подмосковье и в соседних областях. Кроме того, разыскивают еще одну машину — серый «Рено Флюенс». Ориентировка на автомобиль также передана во все отделы Москвы, Подмосковья и ближайших регионов.

Shot добавляет, что от комплекса автомобиль уехал уже в районе 20:13. Предположительно, в нем сейчас могут быть террористы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы начали поиск белого седана, на котором могли скрыться террористы. Речь идет об автомобиле Renault Logan сномерами Тверской области. В салоне якобы могут находиться несколько вооруженных мужчин в камуфляжных костюмах зеленого цвета.

Предварительно, автомобиль, на котором приехали террористы в «Крокус Сити Холл», стоит заминированный на парковке.

Кроме того, белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяли на стоянке у «Крокус Сити Холла».