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04:34, 23 марта 2024Россия

Мурашко раскрыл подробности об оказании помощи пострадавшим при теракте

Мурашко: врачи завершили основную работу по оказанию помощи пострадавшим
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, как идет процесс оказания помощи пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко заявил, что врачи завершили основную работу по оказанию помощи пострадавшим. По его словам, сейчас продолжаются работы по стабилизации пациентов.

«Все основные мероприятия по экстренной помощи завершены, продолжается работа именно с тяжелыми пациентами, все переходит в такой стабильный режим», — объяснил он.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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