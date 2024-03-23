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09:24, 23 марта 2024Россия

Посетители концерта в «Крокусе» рассказали о спасении из эпицентра стрельбы

Shot: парень и девушка спаслись из эпицентра стрельбы на первом этаже «Крокуса»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Парень и девушка спаслись из эпицентра стрельбы на первом этаже «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Юлии, одной из пострадавших, они не успели дойти до рамок металлоискателей, прежде чем услышали стрельбу. Посетители концерта «Пикника» упали на пол и дождались, пока звуки выстрелов затихнут.

Когда стрельба начала звучать уже вдалеке, пара взялась за руки и побежала к выходу. Вокруг было много погибших, поэтому им пришлось бежать по телам, рассказала Юлия.

После спасения пара обратилась в больницу. Медики диагностировали у девушки осколочные ранения, а у молодого человека — сквозное пулевое ранение пятки.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Пятеро неизвестных с автоматами устроили стрельбу перед концертом группы «Пикник».

По информации источников Telegram-канала 112, число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске увеличилось. По ситуации на 9 утра 23 марта их насчитывается 82 человека, включая троих детей.

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      Вячеслав Агапов
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