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12:51, 23 марта 2024Силовые структуры

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о спасении

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала, что ее спас незнакомый юноша

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Посетительница концерта «Крокус Сити Холла» рассказала, что их с подругой спас незнакомый юноша. Ее рассказ публикует Telegram-канал Shot.

«Я была уверена, что не выйду. Перевела все деньги маме, чтобы ей было на что содержать моих детей. А потом нас вывел ангел — парень вел нас в полной темноте, мы только за его свитер держались», — делится воспоминаниями женщина.

Екатерина, пришедшая на концерт группы «Пикник» вместе с подругой, поделилась своей историей. Поначалу девушки убежали в туалет для инвалидов, а после того, как помещение окутал дым, переместились в большой туалет. Там они намочили одежду и наскоро умылись, чтобы им было легче дышать в дыму. Когда стало невыносимо и там, Екатерина отчаялась, что ей не удастся спастись. Тогда она отправила все деньги матери с просьбой о том, чтобы та заботилась о ее детях.

Внезапно их спас незнакомый юноша. Когда было почти ничего не видно из-за дыма, он смог отыскать выход и помог группе людей вместе с Екатериной и ее подругой выбраться наружу. В течение ночи девушки пролежали под капельницами, дыша через кислородные маски. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» в Подмосковье вечером 22 марта. Возбуждено уголовное дело.

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