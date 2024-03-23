Президент Казахстана проведет совещание Совбеза после теракта в «Крокусе»

Президент Казахстана Токаев проведет совещание Совбеза после теракта в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 марта проведет совещание с членами Совбеза по мерам после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram-канале.

«Сегодня глава государства проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Ранее Токаев заявил, что страна осуждает теракт в Москве и призывает ООН выразить неприятие такого рода действий в отношении мирных граждан. Он добавил, что терроризму не может быть никакого оправдания, а также призвал ООН выразить свою позицию по этому вопросу.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке. Следователи, криминалисты и эксперты совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия.

