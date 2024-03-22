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22:56, 22 марта 2024Бывший СССР

Президент Казахстана осудил теракт в Москве и призвал ООН отреагировать

Токаев: Казахстан осуждает теракт в Москве и призывает ООН выразить неприятие

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна осуждает теракт в Москве и призывает ООН выразить неприятие такого рода действий в отношении мирных граждан. Его слова приводит Министерство иностранных дел (МИД) России в своем официальном аккаунте в Telegram.

«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве», — отметил Токаев.

Он добавил, что терроризму не может быть никакого оправдания, а также призвал ООН выразить свою позицию по этому вопросу. «Призываем государства-члены ООН заявить о своём единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан», — сказал президент Казахстана.

МИД России добавил, что по поручению Токаева правоохранительные органы Казахстана выразили готовность оказать помощь российским органам правопорядка, если это будет необходимо.

Президент Казахстана выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

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      Лина Пивоварова
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