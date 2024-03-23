Президент Палестины выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Президент Палестины Аббас выразил соболезнования Путину в связи с терактом

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом передает РИА Новости.

Аббас выразил соболезнования российскому народу и семьям погибших. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.