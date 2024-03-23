Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:40, 23 марта 2024Россия

Путин обязал образовательные учреждения постоянно вывешивать флаг России

Путин обязал детсады, школы и университеты постоянно вывешивать флаг России

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, ранее принятый Госдумой, который обязывает образовательные учреждения постоянно вывешивать флаг России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новым законом с 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения (детские сады, школы, колледжи, вузы) обязаны устанавливать на здании, а также на принадлежащей учреждению территории государственный флаг. До подписания закона это требование распространялось только на здания школ или прилежащую территорию.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым. Они заявляли, что церемонии с поднятием государственного флага положительно воспринимаются детьми и молодежью.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Покараем каждого». Путин заявил, что террористам готовили «окно» на Украине. Он пообещал возмездие за атаку на «Крокус»

      Путин обязал образовательные учреждения постоянно вывешивать флаг России

      Во Франции призвали расследовать возможные связи Украины с терактом в «Крокусе»

      Эрдоган выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

      В России высказались о смертной казни на фоне теракта в «Крокусе»

      МВД опровергло наличие российского гражданства у террористов

      Обезвредившего террориста во время стрельбы в «Крокусе» мужчину наградят

      В Москве устроили рейды по общежитиям с мигрантами после теракта в «Крокусе»

      В России рассказали о поддержке пострадавших от теракта в «Крокусе» семей

      Симоньян обещала помощь бойцам, расстрелявшим машину с террористами. Что говорят российские звезды после теракта?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше