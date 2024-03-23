Путин обязал образовательные учреждения постоянно вывешивать флаг России
Президент России Владимир Путин подписал закон, ранее принятый Госдумой, который обязывает образовательные учреждения постоянно вывешивать флаг России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с новым законом с 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения (детские сады, школы, колледжи, вузы) обязаны устанавливать на здании, а также на принадлежащей учреждению территории государственный флаг. До подписания закона это требование распространялось только на здания школ или прилежащую территорию.
Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым. Они заявляли, что церемонии с поднятием государственного флага положительно воспринимаются детьми и молодежью.