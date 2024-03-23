Путин обязал образовательные учреждения постоянно вывешивать флаг России

Путин обязал детсады, школы и университеты постоянно вывешивать флаг России

Президент России Владимир Путин подписал закон, ранее принятый Госдумой, который обязывает образовательные учреждения постоянно вывешивать флаг России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новым законом с 1 сентября 2024 года все образовательные учреждения (детские сады, школы, колледжи, вузы) обязаны устанавливать на здании, а также на принадлежащей учреждению территории государственный флаг. До подписания закона это требование распространялось только на здания школ или прилежащую территорию.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым. Они заявляли, что церемонии с поднятием государственного флага положительно воспринимаются детьми и молодежью.