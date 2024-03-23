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19:41, 23 марта 2024Экономика

Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения

Путин подписал закон о введении налогового вычета на долгосрочные сбережения

Фото: Павел Буркин / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нового вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Налоговые вычеты будут отчисляться на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения не ранее достижения пенсионного возраста.

Проценты будут отчисляться на сумму уплаченных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенных с негосударственным пенсионным фондом. Также россияне смогут получить выплаты на сумму средств, внесенных за налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года. Кроме того, выплаты будут рассчитываться на сумму положительного финансового результата, полученного по такому ИИС. Россияне смогут получить налоговый вычет не более чем на 400 тысяч рублей в год.

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Главными условиями предоставления налоговых льгот будет факт получения негосударственной пенсии, а также срок действия договора на ведение ИИС не менее 10 лет. При этом минимальным сроком получения выплаты будет пять лет при заключении договора в 2024 году, шесть лет — в 2027 году, семь лет — в 2028 году, восемь лет — в 2029 году, девять лет — в 2030 году. По договорам, заключенным до 31 декабря 2023 года, будут сохранены действующие инвестиционные налоговые вычеты.

Ранее россиянам напомнили о возможности получения пяти видов налогового вычета в 2024 году. Так, существуют стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные налоговые вычеты.

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      Мария Черкасова
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