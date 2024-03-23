Работа по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» попала на видео

МЧС: разбор завалов в «Крокус Сити Холле» проводят полностью вручную

Разбор завалов в «Крокус Сити Холле» проводят полностью вручную. Об этом на видео, опубликованном МЧС России, рассказывает начальник поисково-спасательного подразделения московского Центроспаса Андрей Туманов.

По его словам, тяжелая техника не может работать, стрелы кранов не хватает, чтобы поднимать металл.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов заявил, что разбор завалов и тушение нескольких очагов пожара на крыше «Крокуса» продолжаются. «На данный момент разобрано и вывезено порядка 63 кубических метров обрушившихся конструкций. Продолжается дотушивание очагов горения на кровле и в здании», — сказал он.

Спасатели начали демонтаж конструкций сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл», которые угрожают дальнейшей работе по вызволению людей из-под завалов. Под завалами могут оставаться пострадавшие, однако для доступа к ним необходимо демонтировать часть конструкций, мешающих работе.