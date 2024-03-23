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18:47, 23 марта 2024Россия

В МЧС заявили о продолжении тушения очагов пожара на крыше «Крокуса»

МЧС: разбор завалов и тушение очагов пожара на крыше «Крокуса» продолжаются

Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

Разбор завалов и тушение нескольких очагов пожара на крыше «Крокус Сити Холла» продолжаются. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Логинов, сообщает РИА Новости.

«На данный момент разобрано и вывезено порядка 63 кубических метров обрушившихся конструкций. Продолжается дотушивание очагов горения на кровле и в здании», — сказал он.

Ранее спасатели начали демонтаж конструкций сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл», которые угрожают дальнейшей работе по вызволению людей из-под завалов. Под завалами могут оставаться пострадавшие, однако для доступа к ним необходимо демонтировать часть конструкций, мешающих работе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в разборе завалов в «Крокус Сити Холле» участвуют 719 человек и 213 единиц техники. По его словам, работы продолжатся еще минимум несколько суток. Воробьев добавил, что больше всего пострадал концертный зал, который полностью выгорел, а также под угрозой обрушения находится то, что осталось от потолка.

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      Семен Александров
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