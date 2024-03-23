Конструкции концертного зала «Крокус» начали демонтировать

Мешающие спасателям конструкции сгоревшего «Крокуса» начали демонтировать

Спасатели начали демонтаж конструкций сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл», которые угрожают дальнейшей работе по вызволению людей из-под завалов. Об этом сообщает ТАСС.

После взрыва и пожара крыша концертного зала в Красногорске обрушилась. Под завалами могут оставаться пострадавшие, однако для доступа к ним необходимо демонтировать часть конструкций, мешающих работе. Ранее экстренные службы сообщали, что здание «Крокуса» выгорело до основания.

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже и с автоматами взяли под контроль концертный зал, где должно было проходить выступление группы «Пикник». Террористы открыли огонь по зрителям из автоматов, а после подожгли помещения «Крокуса». С пожаром боролись всю ночь — спасателям удалось войти в здание к полудню.

Помещение «Крокус Сити Холл» полностью выгорело и оказалось завалено железными перекрытиями. Спасатели распиливают их шлифовальными машинами, чтобы найти возможных пострадавших.

По словам вице-президента Союза торговых центров Марата Манасяна, сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта может достичь 11,4 миллиарда рублей. Концертный зал площадью 38 тысяч квадратных метров был прекрасно оборудован и являлся одной из лучших концертных площадок столицы.