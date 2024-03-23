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17:58, 23 марта 2024Россия

Конструкции концертного зала «Крокус» начали демонтировать

Мешающие спасателям конструкции сгоревшего «Крокуса» начали демонтировать
СюжетПожар в Красногорске

Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Спасатели начали демонтаж конструкций сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл», которые угрожают дальнейшей работе по вызволению людей из-под завалов. Об этом сообщает ТАСС.

После взрыва и пожара крыша концертного зала в Красногорске обрушилась. Под завалами могут оставаться пострадавшие, однако для доступа к ним необходимо демонтировать часть конструкций, мешающих работе. Ранее экстренные службы сообщали, что здание «Крокуса» выгорело до основания.

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже и с автоматами взяли под контроль концертный зал, где должно было проходить выступление группы «Пикник». Террористы открыли огонь по зрителям из автоматов, а после подожгли помещения «Крокуса». С пожаром боролись всю ночь — спасателям удалось войти в здание к полудню.

Помещение «Крокус Сити Холл» полностью выгорело и оказалось завалено железными перекрытиями. Спасатели распиливают их шлифовальными машинами, чтобы найти возможных пострадавших.

По словам вице-президента Союза торговых центров Марата Манасяна, сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта может достичь 11,4 миллиарда рублей. Концертный зал площадью 38 тысяч квадратных метров был прекрасно оборудован и являлся одной из лучших концертных площадок столицы.

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      Вячеслав Агапов
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