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12:42, 23 марта 2024Путешествия

Россиянам порекомендовали заранее приезжать на вокзалы после теракта в «Крокусе»

ФПК рекомендует пассажирам раньше приезжать на вокзалы после теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Пассажирам порекомендовали заранее приезжать на вокзалы после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Рекомендация россиянам связана с усилением мер безопасности после случившегося теракта.

Неизвестные устроили стрельбу в красногорском «Крокусе» вечером 22 марта. В настоящее время известно об 11 задержанных, четверо из которых принимали непосредственное участие в теракте. Расследование продолжается.

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      Олеся Мицкевич
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