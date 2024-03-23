Россиянам порекомендовали заранее приезжать на вокзалы после теракта в «Крокусе»
ФПК рекомендует пассажирам раньше приезжать на вокзалы после теракта в «Крокусе»СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Пассажирам порекомендовали заранее приезжать на вокзалы после террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании (ФПК).
Рекомендация россиянам связана с усилением мер безопасности после случившегося теракта.
Неизвестные устроили стрельбу в красногорском «Крокусе» вечером 22 марта. В настоящее время известно об 11 задержанных, четверо из которых принимали непосредственное участие в теракте. Расследование продолжается.