Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Богомаз заявил об уничтожении БПЛА над Выгоничским районом Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале

Богомаз сообщил, что в регионе предотвратили попытку киевских властей совершить террористическую атаку с использованием беспилотника. Дрон самолетного типа уничтожили над территорией Выгоничского района силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — заключил глава региона.

Ранее в российском регионе беспилотник упал на нефтеперерабатывающую установку. Это произошло в Самарской области, сообщило РИА Новости.