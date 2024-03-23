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05:54, 23 марта 2024Россия

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Богомаз заявил об уничтожении БПЛА над Выгоничским районом Брянской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале

Богомаз сообщил, что в регионе предотвратили попытку киевских властей совершить террористическую атаку с использованием беспилотника. Дрон самолетного типа уничтожили над территорией Выгоничского района силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО», — заключил глава региона.

Ранее в российском регионе беспилотник упал на нефтеперерабатывающую установку. Это произошло в Самарской области, сообщило РИА Новости.

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      Марина Совина
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