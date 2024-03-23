СК РФ заявил о продолжении следственных действий по делу о теракте в «Крокусе»

СК: продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокусе»

Продолжаются следственные действия по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в Следственном комитете (СК) РФ, сообщает РИА Новости.

«Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела», — говорится в заявлении.

Отмечается, что продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов.

Кроме того, изучаются записи с камер видеонаблюдения, и начата работа с потерпевшими.

22 марта минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. Как уточнил глава ФСБ, среди задержанных находятся четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. В настоящее время ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы.