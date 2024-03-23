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16:00, 23 марта 2024Россия

Сотрудница Собчак находилась в зале «Крокус Сити Холла» во время теракта

Сотрудница Собчак оказалась в зале «Крокус Сити Холла», ей удалось выбраться
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Telegram-канал Mash

Сотрудница Ксении Собчак из «Осторожно Media» оказалась в зале «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом Собчак сообщила в своем Telegram-канале.

По данным журналистки, ее сотрудница пришла с матерью на концерт группы «Пикник». Она рассказала, что террористы стреляли и сверху, и снизу, поэтому было некуда бежать. «Ничего не говорили, не объявляли — куда идти, как спасаться, оберегать себя. Мы просто лежали на полу, ждали», — приводит слова своей сотрудницы Собчак.

Девушка рассказала, что они с матерью спрятались за цветочными горшками. Им удалось выбраться, когда остальные люди стали уходить вниз. При этом посетители помогали друг другу и следили за безопасностью.

Вечером в пятницу, 22 марта, мужчины в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити» из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар. По неофициальным данным, жертвами теракта стали 150 человек. На данный момент СК сообщает о 93 пострадавших, которых не смогли спасти врачи.

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      Екатерина Кашурникова
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