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09:01, 23 марта 2024Россия

Трое детей погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Минздрав: три ребенка умерли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Трое детей умерли после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в субботу, 23 марта, на сайте Минздрава Московской области.

В разделе «биологическая смерть» также значатся двое мужчин. В больницах находятся 121 пострадавший, им оказывается медицинская помощь.

Ранее источники Telegram-канала 112 сообщили, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 82.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Варвара Кошечкина
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