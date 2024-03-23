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12:32, 23 марта 2024Россия

В Госдуме назвали Украину заинтересованной в теракте в «Крокусе»

Картаполов: Украина и покровители являются главными заинтересованными в теракте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РИА Новости.

«В этом нет ничего удивительного, потому что, естественно, главным заинтересованным скорее всего могла быть Украина и ее покровители. Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему. Исключать нельзя. Если так оно в конечном итоге и будет, то я абсолютно этому не удивлюсь», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что если информация об украинском следе в теракте подтвердится, то должен последовать внятный ответ на поле боя.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.

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      Семен Александров
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