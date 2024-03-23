В Москве сняли часть ограничений движения после теракта в «Крокус Сити Холл»

Дептранс Москвы снял часть ограничений движения после теракта в «Крокусе»

Департамент транспорта Москвы снял часть ограничений движения, введенных после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Ограничения движения сняты», — говорится в публикации со ссылкой на поступившее ранее сообщение о перекрытиях магистралей.

В нем говорилось об ограничении движения в область по Волоколамскому шоссе, также перекрывалось движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД, позднее оно было открыто.

Также перекрывался съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД, и с Пятницкого шоссе на внешнюю.

Ранее Минтранс России заявил, что максимальный третий уровень безопасности действует на объектах транспорта. В ведомстве уточнили, что транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.