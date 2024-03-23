В одном из туалетов «Крокуса» обнаружено 28 тел погибших

Baza: в одном из туалетов «Крокус Сити Холла» нашли 28 тел погибших

В одном из туалетов «Крокус Сити Холла» обнаружили 28 тел погибших. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, еще 14 тел нашли на одной из эвакуационных лестниц. Люди лежали семьями, некоторые погибли в обнимку. Многие матери обнимали детей.

Ранее Минздрав Московской области дополнил список погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». В списке погибших числится 41 человек.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» в Подмосковье вечером 22 марта. Возбуждено уголовное дело.