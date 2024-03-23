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10:50, 23 марта 2024Россия

В российском регионе начали поиски пытавшихся подорвать мост диверсантов

«Ъ»: в Самарской области ищут пытавшихся взорвать ж/д мост диверсантов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Неизвестные попытались взорвать железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области. Сейчас в российском регионе начали операцию по поиску предполагаемой диверсионной группы, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечают источники издания, на дорогах региона усилен контроль за проезжающими автомобилями. Известно, что разыскиваемая диверсионная группа ранее устроила атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в области.

В результате атаки на предприятие в ночь на 23 марта на Куйбышевском НПЗ начался пожар на колонне первичной переработки. Прилетевший на Новокуйбышевский НПЗ БПЛА удалось сбить без ущерба технологическому оборудованию.

Также беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал одно из предприятий Старооскольского городского округа Белгородской области. По словам главы российского региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки БПЛА самолетного типа никто не пострадал.

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      Вячеслав Агапов
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