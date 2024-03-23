Американцам после теракта в «Крокусе» вновь рекомендовали покинуть Россию

Госдеп США после теракта в «Крокусе» рекомендовал американцам покинуть Россию

Госдепартамент США после теракта в «Крокус Сити Холле» вновь рекомендовал американцам покинуть Россию, передает ТАСС.

Власти США выясняют, пострадали ли американцы в результате теракта, добавили в Госдепе.

7 марта посольство США в Москве сообщило своим гражданам, находящимся в России, об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. «Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», — говорилось в сообщении.

После теракта в «Крокус Сити Холле» представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что правительство США ранее получило информацию о готовящейся террористической атаке в Москве. По ее словам, американские власти передали эти данные российской стороне.