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20:41, 23 марта 2024Мир

Американцам после теракта в «Крокусе» вновь рекомендовали покинуть Россию

Госдеп США после теракта в «Крокусе» рекомендовал американцам покинуть Россию
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госдепартамент США после теракта в «Крокус Сити Холле» вновь рекомендовал американцам покинуть Россию, передает ТАСС.

Власти США выясняют, пострадали ли американцы в результате теракта, добавили в Госдепе.

7 марта посольство США в Москве сообщило своим гражданам, находящимся в России, об угрозе терактов в ближайшие 48 часов. «Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты», — говорилось в сообщении.

После теракта в «Крокус Сити Холле» представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что правительство США ранее получило информацию о готовящейся террористической атаке в Москве. По ее словам, американские власти передали эти данные российской стороне.

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      Анастасия Яланская
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