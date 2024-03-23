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13:57, 23 марта 2024Россия

Во Владивостоке запретили проведение мероприятий после теракта в «Крокусе»

Глава Владивостока запретил проведение мероприятий после теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Guo Feizhou / XinHua / Globallookpress.com

Во Владивостоке запретили проведение всех культурно-массовых мероприятий после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков, сообщает РИА Новости.

Согласно тексту, запрет на организацию и проведение подобных мероприятий на территории Владивостокского городского округа установлен «в целях минимизации террористических угроз и обеспечения безопасности населения».

Ранее в Кемеровской области объявили трехдневный траур после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл», устроенной террористами 22 марта. В регионе отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные программы на радио и ТВ.

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      Олеся Мицкевич
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