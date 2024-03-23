Жители ближайших к «Крокус Сити Холлу» домов принесли спасателям еду и чай

Жители ближайших к «Крокус Сити Холлу» домов приносят полиции чай и еду

Жители ближайших к «Крокус Сити Холлу» домов приносят сотрудникам полиции и волонтерам горячий чай, еду и воду. Об этом пишет РИА Новости.

Одна из девушек принесла работающим около места происшествия спасателям чай и еду. «Недалеко живем, узнала, когда готовила», — указала она.

Девушка рассказала, что слышала звук взрыва в здании. «Я парикмахер, и у меня много клиентов, которые посещают эти концерты. Я не знаю, кто завтра придет, а кто нет», — добавила она.

Вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по зрителям концертного зала в «Крокус Сити Холле». По последним данным, погибли не менее 60 человек, пострадали 99.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте.