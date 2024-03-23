Воробьев заявил о 20 найденных телах под завалами в «Крокус Сити Холле»

Воробьев: спасатели нашли еще 20 тел под завалами в «Крокус Сити Холле»

Под завалами в концертном зале «Крокус Сити Холл» найдены еще 20 тел. Об этом в Telegram сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На месте работают спасатели. «Работы продолжатся еще минимум несколько суток», — сообщил глава региона.

Как уточняет Telegram-канал Mash, большую часть всех погибших — около 40 человек — нашли на лестничных пролетах. Кроме этого, тела были найдены в технических помещениях и туалете здания.

Ранее Следственный комитет России сообщил о 115 погибших в результате теракта в «Крокусе», который произошел вечером 22 марта.