СК: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» выросло до 115

Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 115 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Тела погибших обнаружили экстренные службы во время разбора завалов. Поисковые работы продолжаются.

Ранее СК сообщал о 93 погибших. Предварительными причинами их гибели стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

По данным издания Baza, в одном из туалетов концертного зала в Красногорске было обнаружено 28 тел погибших и еще 14 — на одной из эвакуационных лестниц. Люди лежали семьями, некоторые погибли в обнимку.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» вечером 22 марта. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

