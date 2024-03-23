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13:05, 23 марта 2024Силовые структуры

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» выросло

СК: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» выросло до 115

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» выросло до 115 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Тела погибших обнаружили экстренные службы во время разбора завалов. Поисковые работы продолжаются.

Ранее СК сообщал о 93 погибших. Предварительными причинами их гибели стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

По данным издания Baza, в одном из туалетов концертного зала в Красногорске было обнаружено 28 тел погибших и еще 14 — на одной из эвакуационных лестниц. Люди лежали семьями, некоторые погибли в обнимку.

Террористы открыли стрельбу по посетителям «Крокуса» вечером 22 марта. Расследование уголовного дела находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.

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      Олеся Мицкевич
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