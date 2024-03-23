Воробьев заявил о неизбежном росте количества жертв теракта в «Крокусе»

Воробьев: количество жертв теракта в «Крокусе» будет значительно расти

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» будет значительно расти. Его слова приводит Brief.

Ранее СК заявил о 93 людях, которые не выжили после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Теракт в красногорском «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По данным ФСБ, в результате нападения пострадали более ста человек.