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10:43, 24 марта 2024Мир

В Германии нашли заброшенный автосалон с нераспроданными автомобилями Lada

Forgotten Buildings нашли в Германии разрушенный автосалон с автомобилями Lada

Кадр: Forgotten Buildings / YouTube

Авторы YouTube-канала Forgotten Buildings сняли ролик о заброшенном автосалоне в Германии, принадлежавшем двум братьям, которые впоследствии поссорились. Вместе с другими марками компания продавала автомобили Lada.

Блогеры нашли в салоне множество машин, пострадавших от вандализма, однако с удивлением заметили, что те не были разобраны на запчасти, хотя находятся на всеобщем обозрении за стеклом. Компания начинала с продажи российских автомобилей, но затем стала обслуживать в том числе Kia, Volkswagen и Nissan.

Деятельность салона прекратилась 15 лет назад, но сервисная мастерская продолжала работу. На календаре в помещении последней датой стоит 16 декабря 2019 года. Место выглядит полностью заброшенным, хотя в нем, помимо множества машин, остались папки с документами, мебель и офисная техника.

Ранее сообщалось, что блогер, дешево выкупающий доступ к заброшенным складским ячейкам, нашел там работы художника, которые можно продать за десятки тысяч долларов.

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      Платон Щукин
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