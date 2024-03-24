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11:06, 24 марта 2024Россия

Мужчина спас жену и дочь в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» и пропал

Мужчина прикрыл собой жену и дочь в «Крокусе», получил ранение в спину и пропал

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Мужчина спас жену и дочь в ходе теракта в «Крокус Сити Холле», был ранен и пропал. Об этом пишет https://t.me/bazabazon/26274.

По информации издания, сотрудник управления дорожного хозяйства из Люберец пришел на концерт «Пикника» с женой и 19-летней дочкой. Россиянин сдавал вещи в гардеробе, когда террористы ворвались в здание.

Он подбежал к родным, стоявшим у сувенирной лавки, и, прикрывая их собой от выстрелов, проводил в зрительный зал. Мужчина получил ранение в спину, сказал родным бежать дальше, а сам затерялся в толпе.

В настоящее время родственники не могут его найти — тот не числится в списках погибших и раненых.

Ранее сообщалось, что инвалид-колясочник пожертвовал жизнью, чтобы спасти свою девушку во время теракта. Он закрыл собой спутницу. Пострадавшая выжила, она была госпитализирована.

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      Варвара Кошечкина
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