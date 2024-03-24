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12:58, 24 марта 2024Россия

Опубликовано видео работы Путина в первые минуты после теракта

Журналист Зарубин показал работу Путина в первые минуты после теракта

Работу президента России Владимира Путина в первые минуты после теракта в Crocus City Hall показали на видео. Соответствующую запись опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

На записи видна работа президента с текстом обращения, который подготовили помощники. Также ролик демонстрирует телефонные разговоры главы государства с иностранными коллегами.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу.

Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Также он отметил, что для террористов, которые устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити холл» в Подмосковье, подготовили «окно» для побега на Украину.

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      Даниил Иринин
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