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22:12, 24 марта 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки на две шайбы

Овечкин дважды забил «Виннипегу» и сократил отставание от Гретцки до 46 шайб

Фото: Amber Searls-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин дважды забил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Капитан столичного клуба отметился на 43-й и 52-й минутах третьего периода. Он продлил свою голевую серию до пяти матчей. В итоге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Вашингтона».

Таким образом, Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю еще на две шайбы. До лидерства россиянину осталось 46 шайб.

Всего в текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 67 матчей, в которых отметился 26 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами.

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      Дарья Коршунова
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