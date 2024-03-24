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08:48, 24 марта 2024Силовые структуры

Попытка людей спастись от террористов в «Крокусе» попала на видео

«112»: люди пытались прикрыться от террористов в «Крокусе» столиками из кафе

В сети появилось новое видео, на котором запечатлены первые моменты нападения террористов на концертный зал в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры публикует Telegram-канал «112».

На ролике видно, как оказавшиеся в фойе здания люди начинают бежать, затем слышны звуки стрельбы, в какой-то момент видно, как осыпаются стеклянные двери. В это время некоторые из очевидцев пытаются укрыться от пуль за колоннами и столиками кафе.

Автор видео сумел сбежать на эскалаторе на второй этаж. Он успел снять, как боевики идут с оружием наперевес по холлу и ведут огонь из автоматов.

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      Марина Совина
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