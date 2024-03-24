Стало известно о вербовке террористов через посольство Украины в Таджикистане

Рахмонов: террористов из «Крокуса» вербовали в посольстве Украины в Душанбе

Военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов уверен, что террористов, которые открыли огонь в «Крокус Сити Холле», вербовали через посольство Украины в Душанбе. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

Рахмонов отмечает, что за несколько недель до теракта на сайте украинского посольства в Таджикистане появилась информация о приглашении иностранцев в «Интернациональный легион». Посол Украины в республике Валерий Евдокимов, добавил он, является бывшим главой внешней разведки страны.

Эксперт утверждает, что такие сообщения уже не раз появлялись на сайте диппредставительства с 2014 года. После вмешательства МИД Таджикистана их убрали — по закону участие граждан страны в военных конфликтах на территории других государств уголовно наказуемо.

По данным Рахмонова, сообщения с приглашением появлялись на странице посольства 9 и 18 марта. Появившееся 18 марта сообщение провисело там «не больше двух дней». В настоящее время все объявления удалены.

«Террористическая организация ГУР попыталась одним выстрелом двух зайцев — разжечь межнациональную рознь и изощренно убить больше мирных граждан», — заявил эксперт.