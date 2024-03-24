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14:29, 24 марта 2024Мир

В МИД Италии предупреждали итальянцев об опасности терактов в России

Глава МИД Италии Таяни: опасность теракта в России была в воздухе

Фото: Marco Cremonesi / Globallookpress.com

Глава министерства иностранных дел Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что ведомство предупреждало итальянцев о необходимости воздержаться от поездок в Россию из-за опасности терактов. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera.

По словам Таяни, опасность была в воздухе, и на сайте МИД итальянцев просили не ездить в Россию и не участвовать в массовых мероприятиях в России начиная с 8 марта. Он также заявил о готовности Италии к сотрудничеству для противодействия терроризму. «Мы сразу выразили солидарность с пострадавшими, мы все на одной стороне в борьбе с этими ужасными действиями», — заверил он.

Кроме того, добавил глава итальянского МИД, на фоне напряженности на Ближнем Востоке и спецоперации России на Украине в Италии усилили контроль над потенциально уязвимыми объектами. Он отметил готовность к сотрудничеству для противодействия терроризму, который представляет глобальную угрозу. «Несколько дней назад в Л'Акуиле были арестованы трое предполагаемых террористов», — сказал министр. Также, по его словам, террористическая угроза будет обсуждаться на встрече глав МИД стран Группы семи в апреле на Капри.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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      Александра Лисица
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