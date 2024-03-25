16-летняя петербурженка пыталась сбежать от матери по простыне

В Петербурге школьница пыталась сбежать от матери по простыне со второго этажа

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница пыталась сбежать от матери по простыне со второго этажа квартиры, расположенной в доме на Софийской улице. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, старшеклассница поссорилась с родительницей. После конфликта она решила сбежать из дома.

Сбросив простыню со второго этажа, школьница попыталась по ней спуститься, однако сорвалась. Ее лежащей на земле заметили очевидцы и вызвали бригаду медиков.

Несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и кататравму.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую. Позже подростка в черной медицинской маске и с рюкзаком заметили в районе станции метро «Площадь имени Ленина». После этого учащуюся никто не видел. К ее поискам привлекли волонтеров и сотрудников полиции.