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09:33, 25 марта 2024Россия

16-летняя петербурженка пыталась сбежать от матери по простыне

В Петербурге школьница пыталась сбежать от матери по простыне со второго этажа

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница пыталась сбежать от матери по простыне со второго этажа квартиры, расположенной в доме на Софийской улице. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, старшеклассница поссорилась с родительницей. После конфликта она решила сбежать из дома.

Сбросив простыню со второго этажа, школьница попыталась по ней спуститься, однако сорвалась. Ее лежащей на земле заметили очевидцы и вызвали бригаду медиков.

Несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и кататравму.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 15-летняя школьница пропала после визита в парикмахерскую. Позже подростка в черной медицинской маске и с рюкзаком заметили в районе станции метро «Площадь имени Ленина». После этого учащуюся никто не видел. К ее поискам привлекли волонтеров и сотрудников полиции.

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      Анна Щербакова
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