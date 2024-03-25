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12:10, 25 марта 2024Наука и техника

Обнаружено новое средство против воспаления сердца

The American Journal of Pathology: обнаружено средство против воспаления сердца

Фото: Logan Moreno Gutierrez / Unsplash

Ученые Университета Ньюкасла обнаружили новое средство против воспаления тканей сердца после инфаркта. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Pathology.

Специалисты описали защитное действие двух белков, которые уменьшают воспалительную реакцию и рубцевание в поврежденном сердце — трансформирующий фактор роста-бета1 (TGFβ1) и TGM аскариды Heligmosomoides polygyrus (HpTGM)

Известно, что пациенты с острыми инфарктами миокарда с большой вероятностью выживут, если им будет проведено своевременное повторное открытие окклюзированной коронарной артерии (коронарная реперфузия). Однако последующая воспалительная реакция может вызвать значительное ухудшение функции сердечной мышцы.

Исследователи обнаружили, что уровни TGFβ1 в крови пациентов через 24 часа после реперфузии коррелируют с уменьшением размера пораженной ткани через три месяца. Похожий эффект дает белок HpTGM, вырабатываемый паразитическим червем для избегания иммунной реакции организма.

TGFβ1 обладает хорошо известными противовоспалительными свойствами, тогда как HpTGM является паразитомиметиком — веществом, который имитирует действие веществ, вырабатываемых организмом-хозяином.

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      Александр Еникеев
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