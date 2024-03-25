Под Томском начались испытания энергоблока будущего

«Росатом» начал тестовые испытания объекта энергоблока будущего под Томском

Госкорпорация «Росатом» начала тестовые испытания первого объекта энергоблока будущего. Об этом сообщает РИА Новости.

На форуме «Атомэкспо-2024» представители «Росатома» рассказали, что испытания стартовали в Северске Томской области. Это модуль по производству ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Он имеет мощность 300 мегаватт.

Новый комплекс будет состоять из реактора БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода. Энергокомплекс относится к ядерным системам четвертого поколения, работающим на основе реакторов на быстрых нейтронах. Использование подобных систем исключит необходимость добычи природного урана в больших объемах.

По словам представителей госкорпорации, использование энергоблоков будущего позволит «вынуть две ключевые занозы» атомной энергетики — ограниченность запасов природного урана и отложенную проблему отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

В начале марта делегации «Росатома» и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обсудили безопасный запуск работы Запорожской атомной электростанции (АЭС) в обозримом будущем. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что стороны обсудили вопросы безопасности АЭС в режиме остановки и активной эксплуатации.