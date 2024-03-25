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16:39, 25 марта 2024Наука и техника

Под Томском начались испытания энергоблока будущего

«Росатом» начал тестовые испытания объекта энергоблока будущего под Томском

Фото: Сибирский химический комбинат / РИА Новости

Госкорпорация «Росатом» начала тестовые испытания первого объекта энергоблока будущего. Об этом сообщает РИА Новости.

На форуме «Атомэкспо-2024» представители «Росатома» рассказали, что испытания стартовали в Северске Томской области. Это модуль по производству ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Он имеет мощность 300 мегаватт.

Новый комплекс будет состоять из реактора БРЕСТ-ОД-300 и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода. Энергокомплекс относится к ядерным системам четвертого поколения, работающим на основе реакторов на быстрых нейтронах. Использование подобных систем исключит необходимость добычи природного урана в больших объемах.

По словам представителей госкорпорации, использование энергоблоков будущего позволит «вынуть две ключевые занозы» атомной энергетики — ограниченность запасов природного урана и отложенную проблему отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

В начале марта делегации «Росатома» и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обсудили безопасный запуск работы Запорожской атомной электростанции (АЭС) в обозримом будущем. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что стороны обсудили вопросы безопасности АЭС в режиме остановки и активной эксплуатации.

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      Андрей Ставицкий
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