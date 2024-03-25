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11:22, 25 марта 2024Ценности

Брэдли Купера и Джиджи Хадид сняли держащимися за руки после свидания

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Папарацци сняли американского актера Брэдли Купера и модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид после свидания. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Отмечается, что 49-летний актер и 28-летняя манекенщица посетили бродвейское шоу «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» в Нью-Йорке, США. Когда пара покидала театр, она попала на камеру фотографов.

На полученных кадрах влюбленные шли рядом, держась за руки. При этом они оба примерили черные кожаные куртки и брюки — артист выбрал серый вариант, а его спутница — коричневые штаны с защипами и завышенной талией. Также модель надела топ молочного оттенка и рубашку под цвет нижней части наряда. В то же время она распустила волосы и накрасила губы бордовой помадой.

Ранее в марте источник раскрыл подробности романа Брэдли Купера и Джиджи Хадид. Инсайдер отметил, что отношения избранников становятся более серьезными и страстными.

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      Карина Черных
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