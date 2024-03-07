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16:55, 7 марта 2024Ценности

Раскрыты подробности романа Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Фото: Diamond / BACKGRID / Legion-media.ru

Раскрыты подробности романа актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид. Соответствующую информацию публикует Page Six.

По информации инсайдеров из близкого окружения 49-летнего артиста, он собирается посетить афтепати премии «Оскар» вместе со своей 28-летней возлюбленной. При этом источник уточнил, что отношения избранников становятся более серьезными и страстными. «Они полностью увлечены друг другом», — заявил он.

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Еще один собеседник издания рассказал, что Купер планирует выйти на красную дорожку премии «Маэстро» в сопровождении матери. Присоединится ли к ним Хадид, пока неизвестно.

В феврале Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили на свидании. Актер и манекенщица попали в объектив фотографов, когда завтракали в баре Corner, расположенном в Манхэттене.

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      Екатерина Ештокина
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