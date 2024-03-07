Раскрыты подробности романа Брэдли Купера и Джиджи Хадид

Раскрыты подробности романа актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид. Соответствующую информацию публикует Page Six.

По информации инсайдеров из близкого окружения 49-летнего артиста, он собирается посетить афтепати премии «Оскар» вместе со своей 28-летней возлюбленной. При этом источник уточнил, что отношения избранников становятся более серьезными и страстными. «Они полностью увлечены друг другом», — заявил он.

Еще один собеседник издания рассказал, что Купер планирует выйти на красную дорожку премии «Маэстро» в сопровождении матери. Присоединится ли к ним Хадид, пока неизвестно.

В феврале Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили на свидании. Актер и манекенщица попали в объектив фотографов, когда завтракали в баре Corner, расположенном в Манхэттене.