Британия ввела санкции против двух китайцев

Великобритания ввела санкции в отношении двух граждан Китая из-за кибератак

Великобритания ввела санкции в отношении двух граждан Китая в связи с кибератаками в отношении официальных лиц королевства. Британский МИД вызовет посла КНР по этому поводу. Об этом сообщает ТАСС.

Рестрикции распространили на Чжао Гуанцзуна и Ни Гаобиня, входящих в хакерскую группировку APT31. Отмечается, что в санкционный список также попала компания «Ухань сяожуйчжи», связанная с этой же группировкой. В Лондоне подозревают, что APT31 действует от имени Министерства государственной безопасности Китая.

Британская пресса сообщила, что китайским хакерам удалось взломать серверы Избирательной комиссии Великобритании. Злоумышленники получили доступ к личным данным около 40 миллионов избирателей в стране. Помимо этого, хакеры совершили кибератаки против ряда британских парламентариев.

Бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит, который также стал жертвой взлома, выступил с предложением о признании Китая угрозой национальной безопасности. «Китай должен немедленно быть определен как угроза, а не как определяющий эпоху системный вызов», — заявил он на пресс-конференции в Лондоне.

Ранее в Британии отказались от найма китайских рабочих из-за подозрений в шпионаже. В октябре 2022 года было известно о трех случаях отказа приема жителей Гонконга на работу на военных кораблях и одном увольнении.

