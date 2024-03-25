Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:51, 25 марта 2024Ценности

«Челябинская Рапунцель» срезала волосы и отдала на парики для онкобольных детей

Модель Анна Елагина срезала волосы и отдала на парики для онкобольных детей

Фото: T.Den_Team / Shutterstock / Fotodom

Модель и фотограф из Челябинска Анна Елагина срезала волосы и отдала на парики для онкобольных детей. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Прозванная «Челябинской Рапунцель» девушка рассказала, что по возвращении из Таиланда, где она некоторое время жила, у нее начались проблемы со здоровьем. В том числе у россиянки стали выпадать пряди, и в больнице врачи в качестве причин рассматривали онкозаболевание и алопецию.

«Я всегда боялась потерять свои волосы, для меня это был жуткий стресс. Думаю, буду лысой, сразу стану неинтересной, скучной, обычной», — отметила манекенщица.

Однако впоследствии девушка пересмотрела отношение к своей внешности и согласилась на стрижку. При этом в парикмахерской она осознала, что волосы следует отдать в фонд помощи онкобольным детям.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022

«Сейчас я четко понимаю, что не волосы красят человека. Ни длина, ни цвет, ни качество никак его не характеризуют как личность. С их помощью можно самовыражаться, но внутри ты не будешь ни хуже, ни лучше. А определяют тебя твои поступки», — заключила собеседница издания.

В июне 2023 года сообщалось, что сибирячка Татьяна Киргизова отказалась от стрижки волос на 10 лет и показала результат.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударах по центру принятия решений на Украине. В Киеве уничтожен объект СБУ

      Раскрыта офицерская схема отъема денег у рядовых солдат ВСУ

      Дания и Украина подписали меморандум об оборонных закупках

      Латвия рекомендовала воздержаться от поездок в Россию до конца марта

      В Совфеде ответили на признание Украиной ответственности за удары по НПЗ России

      Пассажир спрятал в ручную кладь метамфетамин в бутылках вина и попался

      Прохор Шаляпин получил квартиру в наследство от бабушки друга

      Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области

      В Армении заявили о причастности напавших на полицейский участок к оппозиции

      В Ростовской области прозвучали два взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше