«Челябинская Рапунцель» срезала волосы и отдала на парики для онкобольных детей

Модель Анна Елагина срезала волосы и отдала на парики для онкобольных детей

Модель и фотограф из Челябинска Анна Елагина срезала волосы и отдала на парики для онкобольных детей. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Прозванная «Челябинской Рапунцель» девушка рассказала, что по возвращении из Таиланда, где она некоторое время жила, у нее начались проблемы со здоровьем. В том числе у россиянки стали выпадать пряди, и в больнице врачи в качестве причин рассматривали онкозаболевание и алопецию.

«Я всегда боялась потерять свои волосы, для меня это был жуткий стресс. Думаю, буду лысой, сразу стану неинтересной, скучной, обычной», — отметила манекенщица.

Однако впоследствии девушка пересмотрела отношение к своей внешности и согласилась на стрижку. При этом в парикмахерской она осознала, что волосы следует отдать в фонд помощи онкобольным детям.

«Сейчас я четко понимаю, что не волосы красят человека. Ни длина, ни цвет, ни качество никак его не характеризуют как личность. С их помощью можно самовыражаться, но внутри ты не будешь ни хуже, ни лучше. А определяют тебя твои поступки», — заключила собеседница издания.

В июне 2023 года сообщалось, что сибирячка Татьяна Киргизова отказалась от стрижки волос на 10 лет и показала результат.