Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:54, 25 марта 2024Силовые структуры

Члена ИГ осудили на 11 лет в российском суде

В Ростове-на-Дону осудили на 11 лет мужчину, вступившего в ИГ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам лишения свободы Романа Абаскулиева, вступившего в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 30 января 2023 года осужденный в Краснодарском крае дал по телефону присягу руководителю ИГ о добровольном вступлении в организацию. Он записал аудиосообщение и отправил. 4 августа 2023 года его задержали силовики.

Ранее суд в Москве заочно арестовал россиянку, уехавшую в Сирию для помощи ИГ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

      Пара обнаружила 1,3 миллиарда рублей на своих банковских счетах

      Пяти трендовым предметам гардероба предрекли выход из моды в 2024 году

      Награжденный сотрудник СОБРа рассказал о поимке террориста из «Крокуса»

      Кадыров показал кадры уничтожения укрытий ВСУ на запорожском направлении

      Российские артиллеристы применили «адские молотилки»

      На Украине оценили вероятные доходы от брони при мобилизации

      Названы опасные последствия взрывов на «Северных потоках»

      Храп оказался симптомом нескольких опасных заболеваний

      Съемки третьего сезона «Эйфории» отложили на неопределенный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше