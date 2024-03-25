Найдено лечение мозгового тумана после COVID

Brain: определен механизм неврологических проблем после COVID

Ученые Университета Иллинойса в Чикаго определили механизм, который вызывает неврологические проблемы у мышей, инфицированных SARS-CoV-2. Результаты исследования, опубликованные в журнале Brain, помогут найти лечение мозгового тумана.

Специалисты обнаружили, что у мышей, моделирующих заболевание COVID, наблюдались негерметичные сосуды гематоэнцефалического барьера и нарушение памяти. Гематоэнцефалический барьер играет важную роль в неврологических заболеваниях, таких как рассеянный склероз. Обычно этот барьер защищает мозг от потенциально вредных клеток или молекул, циркулирующих в кровотоке.

Ученые также выявили значительное снижение активности сигнального пути под названием Wnt/бета-катенин, который помогает поддерживать здоровье гематоэнцефалического барьера и защищает мозг от повреждений.

Генная терапия, стимулирующая путь Wnt/бета-катенин, предотвратила повреждение головного мозга у пожилых мышей, инфицированных SARS-CoV-2. Авторы отмечают, что улучшение целостности гематоэнцефалического барьера может иметь преимущества в предотвращении осложнений COVID-19.