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11:12, 25 марта 2024Силовые структуры

Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» посещали зал несколько раз до трагедии

Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» посещали концертный зал минимум 5 раз

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» посещали концертный зал минимум пять раз за две недели до трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов были замечены у концертной площадки 8 марта, когда в «Крокус Сити Холле» выступал певец Григорий Лепс, а также с 9 по 11 марта, когда там был концерт исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). В те дни террористы решили, что зал охраняется «по усиленной программе».

Фаридуни приезжал в «Крокус Сити Холл» 7 марта и пытался узнать у 16-летнего сотрудника подробности о расположении различных комнат в здании.

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года. Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.

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