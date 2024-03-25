Егор Крид возложил цветы у мемориала возле «Крокуса»

Певец Егор Крид возложил цветы у стихийного мемориала возле «Крокус Сити Холла»

Певец Егор Крид возложил цветы у стихийного мемориала возле «Крокус Сити Холла». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Крид сообщил, что посетил место трагедии ночью, чтобы не привлекать излишнего внимания. «Без камер, микрофонов и вопросов от СМИ. Просто захотел побыть рядом с вами, и с теми, кто навсегда останется в наших сердцах», — написал он.

Артист также сообщил поклонникам, что отменяет свой благотворительный стрим. Онлайн-мероприятие должно было пройти 26 марта.

Ранее певец Дима Билан почтил память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером пятницы, 22 марта. Несколько человек вошли в концертный зал и открыли огонь по охране и посетителям, после чего подожгли помещение. По данным на 25 марта, число жертв составило 144 человека.