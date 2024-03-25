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08:17, 25 марта 2024Мир

Франция отстала от остальных стран ЕС по приему украинских беженцев

Politico: Франция сильно отстала от ЕС по приему украинских беженцев

Фото: Piero Nigro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Франция сильно отстала от остальных стран Европейского союза (ЕС) по приему украинских беженцев, являясь одним из аутсайдеров списка. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, по данным за январь этого года, Франция приняла 64 720 беженцев с Украины, составив пропорцию одного беженца на тысячу человек. В то же время Бельгия разместила у себя более 75 тысяч человек, Испания приняла 197 тысяч беженцев, а в Германии их количество составляет 270 тысяч. Таким образом Франция входит в число стран, меньше всего принявших беженцев, соотношение их с населением страны также является наименьшим.

«Славяноязычные страны привлекли большое количество украинских беженцев. Но, по мнению аналитиков, помимо языка, отчасти причиной резкого неравенства во Франции могут быть такие факторы, как географическая близость к Украине, финансовая поддержка беженцев и заранее созданная сеть сообществ», — отмечается в материале издания.

Как подчеркивают авторы, Париж не соответствует ни одному из указанных критериев. Кроме того, во Франции не сформировалось крепкой диаспоры, что также влияет на выбор беженцами в пользу других стран.

Ранее Макрон заявил, что державы Запада намерены поддерживать Украину «так интенсивно, как потребуется». Он также добавил, что Запад в том числе готов «ответить на любые атаки» со стороны России.

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      Максим Габриелян
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