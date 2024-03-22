Макрон заявил о намерении Запада оказывать интенсивную поддержку Украине

Макрон: Запад намерен поддерживать Украину «так интенсивно, как потребуется»

Западные страны намерены поддерживать Украину «так интенсивно, как потребуется». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, запись которой доступна на официальной странице Елисейского дворца в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Мы больше не говорим, что будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы официально говорим, что будем поддерживать ее так интенсивно, как потребуется», — заявил Макрон.

Французский лидер пояснил, что его слова значат готовность Запада «ответить на любые атаки» со стороны России.

Макрон также поделился мнением, что Россия «не остановится на Украине». По его словам, «все» разделяют с ним эту точку зрения.